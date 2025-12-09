Феновете на ЦСКА биха могли да имат доста забележки към представянето на отбора през изминалата есен. Поводи за критики може да се намери в почти всичко. Един от тях е представянето в отбрана и броят на допуснатите голове. Там „червените“ хич не стоят добре, макар специално срещу Лудогорец и Левски да успяха да запишат сухи мрежи. Играчите на Христо Янев приключиха есента с 16 допуснати гола в 19 шампионатни мача, което прави средно по 0,84. Показател, който не е кошмарен, но пък е по-лош, отколкото трябва да бъде, ако си си поставил за цел да гониш титлата.
Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX