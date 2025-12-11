Защитата на Левски е най-скъпото звено в състава по оценка на transfermsrkt за моментните цени на футболистите. Отбраната струва малко над 10 милиона евро, което си е сериозно постижение за българския пазар. Любопитното е, че дори резерва като Цунами струва 2 милиона евро! Най-напред от бранителите в тази класация са Майкон и Кристиян Макун. Левият бек е вдигнал много висока сумата – 3 милиона евро и е втори по този показател от целия отбор на Хулио Веласкес. На същите пари е и Макун, но при него прогресът е по-малък, предвид факта, че той идва от кипърския Анартозис и е играл в тимове от Американската Мейджър лига. Цената на друг централен защитник – Кристиан Димитров, също е много висока – 2,2 милиона евро. Най-евтиният футболист в защитата е северомакедонецът Никола Серафимов, оценен на 700 000 евро. Но и това е доста прилична сума за футболист, който дойде на „Герена“ като свободен агент. Най-скъпият футболист в Левски си остава Марин Петков. Юношата „сините“ продължава държи кота 3, 5 милиона евро, което го прави и номер 1 в Първа лига.

