Легендата на естрадната музика и голям фен на футбола Здравко Желязков от “Ритон” коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на националите ни срещу Турция. Той разкри и своите очаквания за срещата на България днес с Испания във Валядолид.

„Проблемите са много дълбоки за съжаление. Тези футболисти толкова могат. Трябва да се замислят собствениците на клубовете, които постоянно купуват чужденци. Дават се луди пари за легионери вместо да се наливат в школите и в младите български деца. Това започна от Лудогорец и продължи във всички други клубове. Те започнаха първи да играят с толкова много легионери. Разградчани спечелиха много поредни титли благодарение на скъпите чужденци. Те имат най-скъпите чуждестранни футболисти. Гонят Шампионска лига и печелят пари от евротурнирите. Но това повлече крак и в другите водещи клубове. Те гледаха да са достойни и да се противопоставят на Лудогорец. Вместо да насочат силите си в млади български момчета, започнаха да инвестират в чуждестранни футболисти със съмнителни качества. Е после как да имаме силен национален отбор. Лъчо Танев го каза много добре: „Как може да искаме нещо от националите ни като най-добрият ни футболист е резерва в някакъв средноевропейски отбор, какъвто е ПАОК“. Проблемът е много дълбок! Замесени са много пари и скоро не виждам как ще се оправят нещата. Освен да натурализираме по-голямата част от Лудогорец, защото те са най-силни. Да им извадим български паспорти и да ги пуснем да играят. Това ще е огромен срам и цирк. Футболът ни е отражение на държавата. Когато ни се оправи държавата, ще ни се оправи и футбола. Тогава може да помислим за класиране на голям форум“, заяви той. „Вината е на тези, които са с големите пари. Вината е на тези, които финансират футбола ни и в частност клубовете. Там е основната вина. Тези пари вместо да отиват за легионери трябва да отидат в школите на отборите. Да, трябва да се инвестират и да се изчака докато започнат да излизат качествени млади момчета, но това е положението. Да, ще минат десет години без да се печели, но после ще дойдат и успехите. Не знам какво да очаквам от мача с Испания. Тя топката бяга от нашите футболисти. Те са много уплашени. Такова нещо като това срещу Турция не бях гледал. Такова чудовищно превъзходство рядко се вижда. Владението на топката по едно време беше 80 на 20 процента. Ние дори не бяхме спаринг партньор. Те просто ни размазаха. Това е истината. И причината не е в тези момчета, които бяха на терена. Те дават всичко от себе си“, заяви той.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

