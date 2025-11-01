Б айерн Мюнхен продължава наказателната си акция от началото на сезона. Баварците отнесоха с 3:0 Байер Леверкузен в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата.

Тимът на Венсан Компани все още няма грешка от началото на сезона. Това е 9-и пореден успех в първенството и 15 от 15 мача във всички турнири.

Срещу Байер Леверкузен Компани реши да започне без голмайстора си Хари Кейн, както и на Луис Диас и Майкъл Олисе, които останаха на пейката. Това не попречи на тима му, който вкара трите гола още през първото полувреме.

Серж Гнабри откри в 25-ата минута след подаване на Том Бишоф. Никълъс Джаксън вкара за 2:0 с глава шест минути по-късно. Малко след това той се разписа още веднъж, но голът бе отменен заради засада. В 44-ата минута Лоик Баде от Леверкузен си вкара автогол.

След почивката Байерн спокойно контролираше мача, за да стигне с лекота до поредния си успех.

Баварците са начело в класирането с 27 точки, на 5 пред РБ Лайпциг. Леверкузен е на пето място със 17 точки.