28 национални отбора вече си осигуриха участие на Световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Остават да бъдат определени последните финалисти, основно от европейската квалификационна зона.
Ето това са класиралите се отбори:
Домакини: САЩ, Канада и Мексико.
Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Катар и Саудитска Арабия.
Африка: Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Кот д’Ивоар и Сенегал.
Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Парагвай и Колумбия.
Океания: Нова Зеландия.
Европа: Англия е първият сигурен участник след победата си във вторник вечер.
Остават 15 квоти за Европа, като почти сигурни участници са Хърватия, Белгия, Нидерландия, Португалия, Франция, Испания, Австрия, Швейцария и Норвегия.
Освен това се чакат още три отбора от зона КОНКАКАФ (Централна и Северна Америка), както и два финалиста от междуконтиненталните плейофи, които ще затворят списъка с участниците на Мондиала.