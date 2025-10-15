28 национални отбора вече си осигуриха участие на Световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Остават да бъдат определени последните финалисти, основно от европейската квалификационна зона.

Ето това са класиралите се отбори:

Домакини: САЩ, Канада и Мексико.

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Катар и Саудитска Арабия.

Африка: Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Кот д’Ивоар и Сенегал.

Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Парагвай и Колумбия.

Океания: Нова Зеландия.

Европа: Англия е първият сигурен участник след победата си във вторник вечер.

Остават 15 квоти за Европа, като почти сигурни участници са Хърватия, Белгия, Нидерландия, Португалия, Франция, Испания, Австрия, Швейцария и Норвегия.

Освен това се чакат още три отбора от зона КОНКАКАФ (Централна и Северна Америка), както и два финалиста от междуконтиненталните плейофи, които ще затворят списъка с участниците на Мондиала.

Мондиал 2026