Н ационалният отбор на Англия постигна лека победа с 2:0 като домакин на аутсайдера Андора в мач от петия кръг в група „K“ на световните квалификации. На „Вила Парк“ в Бирмингам „трите лъва“ стигнаха до успеха в пешеходно темпо, като Кристиан Гарсия си отбеляза автогол в 25-ата, а Деклан Райс оформи крайния резултат с глава в 67-ата минута.

Възпитаниците на Томас Тухел имаха изцяло инициативата, като владееха топката в 83% от времето и отправиха, доста изненадващо, само 11 удара, от които седем точни. Въпреки това играта на отбора отново далеч не беше убедителна, но все пак срещу тях бе доста непретенцизоен съперник.

По този начин Англия продължава по план и без грешка пътя към Мондиал 2026 и след четири мача има пълен актив от 12 точки, при осем отбелязани и нито един допуснат гол. Световният шампион от 1966-а година води с пет пред Сърбия, а именно това е и следващият сбълсък за "трите лъва", които ще гостуват в Белград на 9 септември (вторник) от 21:45 часа. Андора остава без актив на последната позиция.

В друг мач от квалификациите Португалия започна с разгромна победа с 5:0 над Армения като гост. Срещата беше от група F. По два гола за успеха вкараха Жоао Феликс и Кристиано Роналдо, а веднъж се разписа Жоао Кансело.

В следващия си мач Португалия гостува на Унгария на 9 септември, а по същото време Армения приема Ирландия.

Резултати и голмайстори от изиграните световни квалификации:

Латвия - Сърбия 0:1

0:1 Душан Влахович (12)

Англия - Андора 2:0

1:0 Кристиан Гарсия (25-автогол)

2:0 Деклан Райс (64)

Армения - Португалия 0:5

0:1 Жоао Фелиск (10)

0:2 Кристиано Роналдо (21)

0:3 Жоао Кансело (32)

0:4 Кристиано Роналдо (46)

0:5 Жоао Феликс (61)