А рсенал победи с 1:0 Фулъм на „Крейвън Котидж“ с най-силното си оръжие – статичните положения. Леандро Тросар вкара единствения гол в мача след изпълнение на корнер и отклонена към него топка от Габриел Магаляеш.

Арсенал стигна до най-добрата си възможност за първата част в 37-ата минута. Букайо Сака изведе добре Виктор Гьокешере, който потърси близкия ъгъл, но Лено се справи. Калафиори имаше шанс с глава малко по-късно – италианецът не уцели вратата. Първото полувреме завърши с недостатъчно точен изстрел на Деклан Райс, потърсил далечния ъгъл.

Минути след почивката Тимоти Кастан изчисти от голлинията. В 58-ата минута Арсенал излезе напред по обичайния начин – след центриране от корнер. Защитникът Габриел Магаляеш отклони с глава подаването на Сака от ъгловия удар, а Леандро Тросар се възползва от паса на бразилеца и вкара – 0:1.

Антъни Тейлър отсъди и дузпа за Арсенал за кристално нарушение срещу Букайо Сака. От ВАР викнаха съдията, който се коригира, и отмени решението си, въпреки че контактът ясно се видя от всички камери. Ситуацията бе огледална от тази на мача с Нюкасъл, в който отново чиста дузпа срещу Йокереш бе отменена.

До края на мача Арсенал съумя да опази преднината си и е едноличен лидер във Висшата лига с 19 т. от осем кръга. Фулъм е с 8 пункта.

По-рано Илия Груев остана неизползвана резерва за Лийдс при загубата 0:2 от Бърнли.

Ето и всички резултати от Висшата лига днес

Нотингам - Челси 0:3

Брайтън - Нюкасъл 2:1

Бърнли - Лийдс 2:0

Кристър Палас - Борнемут 3:3

Манчестър Сити - Евертън 2:0

Съндърланд - Уулвърхемптън 2:0

Фулъм - Арсенал 0:1.

