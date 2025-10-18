А рсенал победи с 1:0 Фулъм на „Крейвън Котидж“ с най-силното си оръжие – статичните положения. Леандро Тросар вкара единствения гол в мача след изпълнение на корнер и отклонена към него топка от Габриел Магаляеш.
Арсенал стигна до най-добрата си възможност за първата част в 37-ата минута. Букайо Сака изведе добре Виктор Гьокешере, който потърси близкия ъгъл, но Лено се справи. Калафиори имаше шанс с глава малко по-късно – италианецът не уцели вратата. Първото полувреме завърши с недостатъчно точен изстрел на Деклан Райс, потърсил далечния ъгъл.
Минути след почивката Тимоти Кастан изчисти от голлинията. В 58-ата минута Арсенал излезе напред по обичайния начин – след центриране от корнер. Защитникът Габриел Магаляеш отклони с глава подаването на Сака от ъгловия удар, а Леандро Тросар се възползва от паса на бразилеца и вкара – 0:1.
Антъни Тейлър отсъди и дузпа за Арсенал за кристално нарушение срещу Букайо Сака. От ВАР викнаха съдията, който се коригира, и отмени решението си, въпреки че контактът ясно се видя от всички камери. Ситуацията бе огледална от тази на мача с Нюкасъл, в който отново чиста дузпа срещу Йокереш бе отменена.
До края на мача Арсенал съумя да опази преднината си и е едноличен лидер във Висшата лига с 19 т. от осем кръга. Фулъм е с 8 пункта.
По-рано Илия Груев остана неизползвана резерва за Лийдс при загубата 0:2 от Бърнли.
Ето и всички резултати от Висшата лига днес
Нотингам - Челси 0:3
Брайтън - Нюкасъл 2:1
Бърнли - Лийдс 2:0
Кристър Палас - Борнемут 3:3
Манчестър Сити - Евертън 2:0
Съндърланд - Уулвърхемптън 2:0
Фулъм - Арсенал 0:1.
