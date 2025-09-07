А встрия победи с 1:0 Кипър в мач от група H на квалификациите за световното първенство през 2026 г. Като титуляр за гостите започна нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който игра до 67-ата минута и бе сменен от бившия футболист на Лудогорец Пиерос Сотириу.

Марсел Забицер вкара единственото попадение в мача за домакините, които са с 3 победи от 3 мача в квалификациите. Австрия е на второ място в групата с 9 точки. Начело с 12, но с мач повече, е Босна и Херцеговина. Тимът разгроми с 6:0 Сан Марино като гост.

В мач от група F Ирландия стигна до равенство 2:2 с Унгария у дома. Тимът навакса изоставане от два гола. Барнабаш Варга и Роланд Салай отбелязаха две попадения за унгарците до 16-ата минута. След почивката Еван Фъргюсън върна един гол, а Салай бе изгонен в 53-ата минута. Адам Ида донесе точката за домакините с попадение в 93-ата минута.