Б айерн Мюнхен спечели срещу Борусия Дортмунд само с 2:1 на „Алианц Арена“ в Дер Класикер от седмия кръг на Бундеслигата. Хари Кейн и Майкъл Олисе се разписаха за домакините, а Юлиан Бранд намали в заключителните минути на срещата.
Баварците са лидери с пълен актив от 21 точки, докато вестфалци са четвърти, изоставайки със седем. С този успех Байерн спря серията си от три поредни дербита с Дортмунд, в които не успя да спечели, и победи съперника си у дома за първи път от април 2023.
В 22-рата минута Байерн Мюнхен излезе напред в резултата. Йозуа Кимих центрира прецизно от ъглов удар на първа греда, Хари Кейн се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с глава успя да прониже Грегор Кобел за 1:0.
В 79-ата минута Байерн Мюнхен отбеляза второ попадение. Луис Диас проби по левия фланг и навлезе в наказателното поле, пусна успореден пас, Джоб Белингам пресече, но подари топката на Олисе, който вкара на празна врата за 2:0.
В 84-ата минута, шест след втория гол на баварците, Борусия Дортмунд намали пасива си. Юлиан Риерсон получи топката по десния фланг и центрира ниско към наказателното поле, Юлиан Бранд бе забравен от защитата и се разписа за 2:1.
Ето и всички резултати от Бундеслигата по-рано днес:
Волфсбург - Щутгарт 0:3
Кьолн - Аугсбург 1:1
РБ Лайпциг - Хамбургер 2:1
Майнц - Леверкузен 3:4
Хайденхайм - Вердер 2:2
Байерн - Борусия Дортмунд 2:1
