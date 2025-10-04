Б айерн победи с 3:0 Айнтрахт Франкфурт като гост в мач от 6-ия кръг на Бундеслигата. Тимът на Венсан Компани продължава перфектната си серия от началото на сезона. Байерн е с 6 победи от 6 мача в първенството и с 10 успеха във всички турнири.

Шампионите вкараха гол още в 15-ата секунда. Луис Диас беше точен, като вратарят на Айнтрахт Кауа Сантос отклони топката във вратата си при удара. В 8-ата минута Робин Кох от Айнтрахт бе близо до това да си вкара автогол, но топката срещна напречната греда. На другата врата Мануел Нойер спаси тима си след удар на Рицу Доан. Домакините стигнаха до гол, който бе отменен заради игра с ръка на Доан.

В 27-ата минута Хари Кейн вкара втори гол за Байерн. Нападателят се разписа с хубав удар, като стана първият играч в историята на Бундеслигата с 11 гола в 6 мача. Кейн е с общо 18 гола във всички турнири в 10 мача от началото на сезона.

След почивката Байерн продължи да доминира. Серж Гнабри пропусна страхотен шанс. Кейн уцели греда. В 84-ата минута Луис Диас вкара втория си гол в мача.

Байерн увеличи преднината си на върха в класирането пред Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг, които завършиха наравно помежду си по-рано днес. Баварците са с 18 точки, Дортмунд е на второ място с 14, а РБ Лайпциг е трети с 13.