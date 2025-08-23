Б айерн откри новия сезон в Бундеслигата по впечатляващ начин. Баварците отнесоха с 6:0 РБ Лайпциг у дома.

Преди мача обаче имаше протест от феновете на тима, които не са съгласни с фланелката за новия сезон. Те призоваха клуба да се върне към традиционната червена фланелка, която има бяло само по яката и по кантовете на раменете. Феновете разпънаха и огромна фланелка в сектора, а под нея имаше транспарант с надпис: „Един екип – по-голям от всички други.“

Настоящият екип на Байерн е по-различен, като с червено и бяло е изписана голяма буква М за Мюнхен. Феновете обаче са против него и искат клуба да се върне към традицията.

В официална позиция на фракцията "Südkurve München" се казва: „Това е още един опит да се преследват модерните тенденции вместо да се насърчава политика за екипите, която отразява традициите и е достойна за Байерн. Новата фланелка нито получава положително признание, нито има нещо общо с идентичността на Байерн.“

🔊 Südkurve München: "Wir wollen rot-weiße Trikots!"



Auf dem Banner steht: "Ein Trikot - größer als alle anderen"

Иначе на терена Байерн се представи така, че феновете едва ли има от какво да се оплакват. Баварците поведоха с 3:0 още на почивката след два гола на Майкъл Олисе и един на новото попълнение Луис Диас. След почивката Хари Кейн отбеляза хеттрик, като две от асистенциите бяха на Диас.

„Важно е да стартираш сезона добре. Победата е правилният отговор на толкова много дискусии около отбора. Ние можем да отговорим само на игрището“, каза Кейн.

„Това беше смачкване. Удариха ни в лицето, трябва да се събудим. Байерн ни показа нашия лимит. Всеки от нас трябва да си зададе въпроси“, каза капитанът на Лайпциг Давид Раум.