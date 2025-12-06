Б айерн взе поредна победа в Бундеслигата, след като разгроми с 5:0 Щутгарт като гост в мач от 13-ия кръг. Това е 12-и успех за тима на Венсан Компани в 13 срещи от началото на сезона.

Баварците поведоха в 11-ата минута. Конрад Лаймер се освободи в наказателното поле и се разписа с хубав удар. В 40-ата минута Николас Нартей вкара за Щутгарт, но голът бе отменен заради засада.

Байерн натискаше и след почивката. В 66-ата минута гостите стигнаха до втори гол. Хари Кейн вкара със силен изстрел. В 78-ата минута Йосип Станишич отбеляза третото попадение след асистенция на Луис Диас. В 81-ата минута гостите получиха дузпа за игра с ръка на Лоренц Асеньон, който беше изгонен. Кейн не сбърка от бялата точка. Английският нападател оформи хеттрика си с нов гол в 88-ата минута, когато се разписа след подаване от Майкъл Олисе. Кейн вече е със 17 гола в 13 мача в първенството и 28 във всички турнири за Байерн през този сезон.

Байерн остава на върха с 37 точки, Щутгарт е 6-и с 22.

Останалите резултати: Аугсбург - Байер Леверкузен 2:0, Кьолн - Санкт Паули 1:1, Хайденхайм - Фрайбург 2:1,