Б ившият италиански национал Антонио Касано засипа с критики Серия А. В последния кръг на Шампионската лига Наполи и Ювентус загубиха съответно от ПСВ (2:6) и Реал Мадрид (0:1), Аталанта завърши наравно със Славия Прага (0:0), а единствено Интер спечели с 4:0 срещу Юноион Сен Жилоа.
„Италианското първенство е жалко, не предизвиква никакви емоции. Серия А съществува само благодарение на страстта на своите фенове, но качеството на футбола е много ниско. Това е позорна ситуация. Някои мачове са чисто мъчение за гледане. Няма ритъм, няма зрелище“, каза бившият нападател на Рома, Милан и Интер/Gong.bg.