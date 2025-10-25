С ъндърланд одраска Челси с 2:1 насред Лондон и поднесе сензацията на деветия кръг във Висшата лига. "Черните котки" направиха впечатляващ обрат и заслужено спечелиха трите точки от двубоя.

С победата си "черните котки" излязоха на второ място в класирането със 17 точки. Единствено Арсенал (19 т.) е пред Съндърланд. Челси допусна трето поражение и е с 14 пункта на седмата позиция. Алехандро Гарначо бе дал аванс на лондончани рано-рано в мача, но Уилсон Исидор и Шемсдин Талби, вкарал в края, зарадваха гостите.

В другия мач по същото време от Висшата лига Нюкасъл надви трудно у дома Фулъм с 2:1.

