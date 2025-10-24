Кирил Десподов бе сред най-дейните от ПАОК при гръмовната победа над френския шампион от 2021-ва.

К ирил Десподов започна като титуляр и изигра 81 минути при впечатляващата победа на гръцкия ПАОК с 4:3 над френския Лил на „Пиер Мороа“ в третия кръг на Лига Европа.

Капитанът на националния бе автор на асистенцията за втория гол на своите, намирайки перфектно сърбина Андрия Живкович в 74-тата минута.

ПАОК поведе рано – в 19-ата минута Суалио Мейте откри резултата.

В края на първата част Янис Константелиас покачи на 3:0 след технично изпълнение.

Лил се върна в играта с попадения на Андре и Агамане, но Живкович откри головата си сметка в 64-тата минута. В заключителните минути Агамане намали за 3:4, но французите не успяха да измъкнат точка.

Десподов бе заменен в 84-ата минута от Димитриос Пелкас, а ПАОК се поздрави с ценна победа като гост срещу шампиона на Франция от 2021 година.

Съотборникът на нашия – полякът Томаш Кедзиора, пък бе изгонен в последните секунди.

Ето и всички резултати:

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) 2:0

Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия) 3:0

ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия) 1:2

Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия) 1:0

Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) 2:1

Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания) 0:0

Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария) 2:0

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария) 2:3

Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия) 1:2

Селта Виго (Испания) - Ница (Франция) 2:1

Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия) 2:1

Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция) 3:1

Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия) 2:0

Лил (Франция) - ПАОК (Гърция) 3:4

Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) 0:3

Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия) 1:1

Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия) 2:0

Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България) 0:0