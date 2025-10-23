В тородивизионният Фратрия намери любопитен начин да привлече публика на домакинството срещу Вихрен Сандански. Всеки, който си закупи билет за мача и ключодържател на клуба срещу едва 10 лева, участва в томбола за чисто нов iPhone 17 Air.

Ето какво написаха от Фратрия:

"Искаш ли да спечелиш iPhone 17 Air? Ето твоя шанс!

Купи оригинален ключодържател на Фратрия от всеки магазин „Берёзка“ и участвай в томболата за чисто нов iPhone – директно по време на мача! Продажбите започват още сега!

Резултати от томболата:

Кога: 31 октомври, 17:30

Къде: Стадион „Спартак“, Варна

Мач: Фратрия - Вихрен

Само за 10 лева получаваш:

Задължителни условия:

Купи ключодържател от всеки магазин „Берёзка“

Последвай ФК Фратрия в Instagram и Facebook

Ела на мача - победителят ще бъде изтеглен сред публиката на трибуните!

Подкрепи отбора, усети енергията на стадиона и може би точно ти ще си този, който ще си тръгне у дома с нов iPhone 17 Air!".