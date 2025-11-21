С трахотен скандал се разрази в Италия около талантливата футболистка на Рома Джулия Драгони.

Известната като Малката Меси 19-годишна техничарка играе при „римските вълци“ като преотстъпена от Барселона. Тя обаче влезе едва в края за няколко минути в дербито с Лацио, спечелено от Рома с 1:0. Това изнерви бащата на Драгони, който се нахвърли с обиди срещу треньора на женския отбор Лука Росетини.

„Защо не пускате Джулия? Щяхме да останем в Барселона. Ти си задник“, обърна се таткото към Росетини, който даваше интервюта след двубоя.

От своя страна треньорът предпочете да не влиза в конфликт и продължи да отговаря на въпросите на репортерите.

Драгони е смятана за една от най-големите надежди в женския футбол. Тя е продукт на школата на Интер, а след това е привлечена от Барселона. През май обаче халфът претърпя операция на глезена и прекара пет месеца извън игра.

Въпреки това Барса поднови договора й, преди да я прати под наем при „джалоросите“. Само на 16 г. и осем месеца Джулия стана най-младата, която дебютира за националния отбор на Италия.