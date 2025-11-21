П евецът Красимир Аврамов е влязъл в болница и заради това отлага големия си концерт, обяви самият той.

„В момента не мога да говоря“, каза пред „Телеграф“ той, щом го потърсихме, за да разберем повече за състоянието му.

Решение

„Скъпи приятели, с настоящото обръщение ви информирам, че моят концерт „Вдъхновението Попопера и Красимир Аврамов“, планиран за 29 ноември 2025 г. в зала 1 на НДК, се отлага за 2026 година.

Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма. Искрено се надявам, че този необходим период на лечение и възстановяване ще бъде посрещнат с разбиране от всички мои партньори, медии и преди всичко от моята любима публика. Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване. Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупка. Моля да ме извините за причиненото неудобство и благодаря за вашата подкрепа и разбиране в тази ситуация“, написа в социалните мрежи Човека глас.

Скандал

Заради концерта му на 29 ноември колежката му Кичка Бодурова вдигна скандал, че преди година са й отказали на нея датата, за да празнува 70-годишния си юбилей, под претекст че тогава ще има филмов фестивал. За да я успокои, Краси Аврамов й предложи да бъде негов гост и да бъде на сцената в този специален ден. По-късно дори шефката на НДК я покани в кабинета си и с голям букет цветя й се извини за недоразумението. В крайна сметка изпълнителката на „Майко Българийо“ се прибра в Америка, където ще отбележи празника си.

