Л евски понесе тежък удар в предишния кръг, в който неочаквано за мнозина и най-вече за своите привърженици, загуби от ЦСКА с 0:1. След това поражение може би е добре, че дойде тази двуседмична пауза. Първо, за да се направят точните изводи и да се види кой къде и в какво сгреши срещу „червените“. И второ – за да може тимът да се отърси емоционално от тази загуба и тя да не повлече със себе си още лоши последствия в следващите мачове.

Сега на дневен ред е въпросът „Ще се вдигне ли Левски след загубата в големия мач?“ Победата на „Огоста“ в неделя изглежда абсолютно задължителна. А според статистиката на тима през 21-и век се оказва, че шансовете на „сините“ да победят Монтана възлизат на малко над 54%. Такава е успеваемостта на Левски след загуби от ЦСКА от 2001 година насам. Те, за съжаление, на привържениците на клуба хич не са малко за този период. А след последната през миналия кръг, станаха 26. От досегашните 25 една отпада от статистиката, защото беше в последен мач за годината преди зимната пауза и няма как да видим как реагира Левски на това поражение.

