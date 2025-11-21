Г олямата звезда на Спартак Вн Бернардо Коуто може да впише името си в историята на клуба днес. Със своите 11 гола за първенство, отбелязани през миналия и настоящия сезон, португалецът е най-резултатният чужденец за Спартак Вн в елита. При ново попадение обаче той ще изравни друг клубен рекорд на „соколите”, а при две ще го надмине. Става дума за върховото постижение за най-много голове от чужденец с екипа на Спартак Вн в рамките на един сезон. До момента то се държи от бразилеца Даниел Моралес. Той вкара 7 гола за „соколите” през сезон 2008/09. От началото на настоящия сезон Берна Коуто се разписа 6 пъти. Изглежда въпрос на време той да вкара два гола и да стане еднолично най-резултатният чужденец в историята на Спартак, дори само в рамките на един конкретен сезон.

