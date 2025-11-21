С танислав Митков спечели титлата в категория до 63 килограма във втория ден на Европейското първенство по олимпийско таекуондо за юноши и девойки в Егъл (Швейцария). Българинът взе златото след пет поредни победи и с едва два загубени рунда. Той записа последователни победи срещу Иван Сагитов (неутрален спортист) с 2:1, Мехмед Ефе Авшар (Турция) с 2:0, Стьопа Еремян (Армения) с 2:0, а на полуфинала надделя над Артьом Кузнецов (Украйна) с 2:0.

На финала Митков се наложи над Сергей Иванович (Сърбия) с 2:1. В първия рунд секунда преди края българинът водеше, но Иванович успя да обърне - 18:15. Във втория националът доминираше и спечели с 14:2 (технически нокаут). В решителния трети рунд българинът показа характер и след 11:9 стигна до крайния успех.

Лично председателят на БФ Таекуондо и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз Слави Бинев награди Станислав Митков. Ерика Карабелева до 52 кг и Станислава Костадинова до 55 кг заеха пето място в своите категории. Останалите български таекуондисти Теодора Маринова до 49 кг, Антон Христов до 59 кг и Християн Христов до 55 кг не успяха да стигнат до срещи за отличията.

Златото на Митков е второ отличие за България от шампионата след бронза на Дея Пеева в първия ден.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX