11 мача и 1 асистенция има до този момент един от младите играчи, които успяха да запазят мястото си на стадион „Дружба“ след промоцията – Богдан Костов. За него гостуването на Левски е по-специално. Той е юноша на „сините“. Обещаващият защитник се съгласи за говори за „Мач Телеграф“ преди мача.

- Богдане, какви чувства ще изпитате, когато отново стъпите на „Герена“?

- Със сигурност позитивни. Ще се радвам отново да съм там. Все пак 7 години съм бил в школата. Имам приятели, поддържам връзка с тях, но идвам с уговорката, че в този мач ще играя, за да може Добруджа да се представи добре и да вземем точки.

- Какво се случи, за да се разделите с Левски?

- Причините не са в мен, но не ми бе дадено обяснение. Казаха ми, че няма да разчитат на мен. Продължавах да тренирам с първия отбор докато не се намерих нещо друго. Но нямам лоши чувства.

- В годините след Левски се калихте във Втора лига – какво ви даде престоят там, защото много млади играчи се стараят да избягат от него?

- За мен бе полезно. Да, видях и научих много неща. И с всяка година се стараех да се подобрявам. Бях в отбор като Монтана, който се бореше за промоция, а после стигнах до такава с Добруджа. Завършихме първи. Радвам се, че успях да запазя мястото си в отбора, защото смятах, че вече ми е време да поиграя и в Първа лига. Показахме добър футбол, откакто се завърнахме в елита, хората го виждат, но резултатите не са това, което трябва да бъдат. Надявам се това да се промени.

- На какво отдавате това?

- И ние се питаме. Не сме доволни. Особено от последната среща с ЦСКА. Направихме едно добро второ полувреме. Имахме и положения, но загубихме. Този път успяхме да останем и 11 души. Радващо е, че успяхме да покажем, че можем да играем силно срещу силните. Ако продължаваме да го правим, то победите ще дойдат.

- Не се ли отчайвате?

- Не, не сме се предали. Напротив, ръководството, треньорите оценяват усилията ни, дават ни кураж. Стараят се да ни помогнат да излезем от тази ситуация. Това ще стане заедно и с работа.

- Радвате се и на сериозна подкрепа от феновете...

- Тук е мястото да им благодаря. За нас тяхната подкрепа е нещо много важно. Имаме публика, каквато трудно може да се види на доста стадиони в елита. Хубаво е, че те виждат как се стараем и усилията, които влагаме в мачовете. Надявам се да започнем да ги радваме и с победи.

- Не ви ли липсва София, толкова време сте далеч от нея?

- Не. Това ми е работата. Вече четири години поред. А и това е опит. Един ден, дай Боже, ако стигна до чужбина, то няма да имам проблем да се адаптирам.

Мач Телеграф