Н овозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия „Teму“, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

13-годишното момче в продължение на 4 дни изпитвало болки в корема. Детето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозиралата чревна тъкан.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнити с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от китайската платформа „Тему“. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

„Тему“ е започнал разследване по случая.