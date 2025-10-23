Д окато фурорът около връзките на принц Андрю и Сара Фъргюсън с Джефри Епстийн продължава, дъщерите им, принцеси Беатрис и Юджини, неволно се озоваха в кръстосания огън.

КРАЛСКИ ШОК: Принц Андрю се отказа от титлата си след натиска заради аферата „Епстийн“!

Експлозивни и невиждани досега имейли показват, че покойният педофил не само е подкрепял финансово Сара, но и че тя е водила децата си на гости на осъдения сексуален престъпник, след като е напуснал затвора. Андрю категорично отрича всички обвинения срещу него.

Когато Епстийн е бил освободен от затвора през лятото на 2009 г., Беатрис и Юджини са били съответно на 20 и 19 години. Въпросният имейл е изпратен от Епстийн до адвоката му Пол Туийд през 2011 г. - един месец след като Сара е дала интервю през март 2011 г., в което се извинява за връзките си с Епстийн и заяви, че „никога повече няма да има нищо общо с него“.

Според Daily Mail Епстийн е казал на адвокатите си в изтеклите съобщения, че Сара „трябва да заяви утвърдително, че е била неправилно цитирана“. „[Сара] нае апартаменти в Ню Йорк. Тя беше първата, която отпразнува освобождаването ми с двете си дъщери. Посети ме с полицай, седнал на рецепцията ми. Помолила е за помощ с благотворителните си организации“, твърди се, че е написал той в имейлите.

Източник, близък до Фъргюсън, настоява, че нито тя, нито дъщерите ѝ имат спомен за подобно посещение.