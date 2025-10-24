Н еочакван проблем е на път да докара главоболие на суперзвездата на световния футбол Лионел Меси.

Властите в Испания може да съборят част от луксозната къща на нападателя в Ибиса. Аржентинецът купи имота за 11 млн. евро през 2022 г. от швейцарски бизнесмен. Оказа се обаче, че имението е разположено върху защитена земя. За нея не са издадени необходимите разрешителни. Освен това предишният собственик е изградил помещение в мазето, които не са включени в строителния план. Поради това кметството на село Сант Хосеп де са Талая не е издало окончателен сертификат за годност за обитаване. Ситуацията сега ще бъде разгледана от градския съвет и ако спорът не бъде разрешен, съществува заплаха от частично разрушаване на сградата. Имотът е с площ 16 000 квадратни метра и разполага с басейн и футболно игрище. Миналата година група активисти за опазване на климата надраскаха със спрей стените на имението.