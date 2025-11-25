Д вама български съдии получиха наряди за мачове от евротурнирите. Георги Кабаков ще ръководи срещата между Астън Вила и Йънг Бойс, която ще се играе в четвъртък от 19:45 часа в Англия. Негови помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за първи път в Европа ще има ангажимент и Георги Стоянов като четвърти съдия. За ВАР системата ще отговарят Драгомир Драганов и италианецът Алеандро ди Паоло от Италия. Тере Хауге ще бъде съдийски наблюдател на мача, а Клод Рунаво от Франция е делегат на УЕФА.

Радослав Гидженов пък ще свири двубоя Омония Никозия – Динамо Киев в Лигата на конференциите. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти съдия – Волен Чинков. Отговорниците за ВАР ще бъдат Никола Попов и Димитър Димитров. Конрад Плауц от Австрия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат - Ронит Гласман от Израел.