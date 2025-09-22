Б ившият испански национал Серхио Бускетс е взел окончателното решение да сложи край на своята състезателна кариера, информира COPE. 37-годишният полузащитник ще обяви решението си след края на сезона в американската Мейджър Лийг Сокър през ноември или декември, в зависимост от това дали неговият Интер Маями ще достигне до плейофите.

Настоящият му договор с американския клуб е до края на 2025-а година, като през този сезон Бускетс вече е изиграл 37 мача и е записал седем асистенции. Той е считан за един от най-добрите дефанзивни халфове в историята, Бускетс прекара 14 години в Барселона. С екипа на каталунците той натрупа над 700 двубоя и спечели 32 отличия. За националния отбор на Испания Бускетс има 143 срещи, като с „Ла Роха“ триумфира както на световното първенство, така и на европейското.

