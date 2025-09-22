С тотици фенове на Шалке са участвали в меле с привърженици на Борусия Дортмунд и Кьолн в гориста местност в събота, съобщи полицията в Дортмунд.

Инцидентът се е случил след победата на Шалке над Магдебург в двубой от Втора Бундеслига.

В изявление на полицията, публикувано в неделя, се посочва, че аварийната спирачка на влака, пътуващ обратно към Гелзенкирхен, е била задействана два пъти, вторият път в близост до гара Дортмунд-Шарнхорст, когато голям брой хора "са напуснали влака и са се втурнали в съседна гориста местност".

Първото спиране е било в 22:04 часа местно време, а второто – в 22:50, две минути след подновяването на пътуването.

"Според първоначалните констатации, там е възникнала физическа разправа между разбунтувалите се фенове на Шалке и агресивните привърженици на Борусия Дортмунд и 1. ФК Кьолн", заявиха от полицията.

В изявлението, в което не се посочват подробности за наранявания, но се потвърждава, че разследването продължава, се казва, че полицията е срещнала около 300 души, "явно свързани с Шалке 04", 90 "явно свързани с Борусия Дортмунд" и пет "свързани с Кьолн".

Полицията добави, че са конфискувани ръкавици, предпазители за уста и ски маски, а лицата "първоначално са били задържани на място", преди да бъдат освободени. Повдигнати са наказателни обвинения, включително нарушаване на обществения ред, нанасяне на опасни телесни повреди, опасно възпрепятстване на железопътния трафик и злоупотреба със системата за спешни повиквания.