М еждународната футболна федерация (ФИФА) даде ход на формално разследване на ръководния орган в Малайзия ФАМ, съобщава агенция Ройтерс. Това става в следствие на спирането на правата на натурализирани играчи на националния отбор заради фалшифицирани документи.

Футболистите са наказани за следващите 12 месеца, след като ФИФА откри несъответствия в картотеките им за двубой от квалификациите на Купата на Азия срещу Виетнам.

"Апелативната комисия инструктира федерацията да започне формално разследване на работата във ФАМ. Трябва да бъдат идентифицирани лицата, отговорни за фалшифицирането на документи и да бъде преценена адекватността и ефективността на местната федерация", пише Ройтерс.

През миналия месец ФАМ отстрани генералния си секретар и сформира независима комисия за разследване на случая. Федерацията бе глобена с 350 хиляди швейцарски франка от ФИФА и обжалването бе отхвърлено.

