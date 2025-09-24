М еждународната футболна федерация ФИФА планира да проведе Световното първенство по футбол през 2030 г. с участието на 64 отбора. Това съобщава аржентинското издание "Оле". ФИФА ще подкрепи предложението на Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) за рекордно разширяване на броя на участниците на Мондиала. В такъв случай се предвижда турнирът да се проведе във формат от 16 групи с по четири отбора във всяка. За фазата на елиминациите ще се класират първите два тима от всяка група.

Идеята е мачовете да се играят в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Срещите от три от групите на Световното първенство ще се проведат изцяло в страните от Южна Америка, докато останалите двубои ще бъдат в Европа и Африка. ФИФА вече разшири броя на участниците от 32 на 48 отбора. Мондиал 2026 ще бъде първият в историята, в който ще играят 48 тима.

