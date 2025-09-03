Ч етирикратните световни шампиони Германия са си поставили за цел спечелването на Световното първенство през 2026 г., заяви треньорът Юлиан Нагелсман в сряда преди първия си квалификационен мач срещу Словакия в четвъртък. Германия започва квалификационната си кампания в група А за Световното първенство в Братислава, преди да приеме Северна Ирландия на 7 септември в Кьолн.

Нагелсман каза, че са нетърпеливи да направят победоносен старт в опита си да се класират за турнира, чийто домакин е САЩ, Канада и Мексико догодина. "Здравословно е да си поставяме цели. Трудно е за един отбор или дори за един човек да премине през живота без цел, към която да работи, за която си струва да се бори“, каза Нагелсман на пресконференция, когато беше попитан дали целта за спечелване на Световното първенство е твърде амбициозна.

Германия отпадна в груповата фаза на последните две издания на Световното първенство, а някои допитвания показват, че не всички фенове споделят увереността на Нагелсман.

"Мисля, че е здравословно всички да искаме да спечелим Световното първенство. 100% съм убеден, че никой играч не би отговорил различно или иначе няма да е необходимо да пътува с нас“, каза Нагелсман.

С Люксембург също в Група А, Германия е категоричният фаворит за първото място.

"Но трябва да се съсредоточим върху процеса, докато стигнем до там, върху всеки мач. Да нямаме моменти на съмнение заради голямата цел. Процесът е решаващ за постигане на целите", каза още Нагелсман.

Германия, която отпадна на четвъртфиналите на Евро 2024 в първия турнир, ръководен от Нагелсман, също загуби последните си два мача през юни с поражения от Португалия и Франция в Лигата на нациите.

"Всичко е въпрос на ритъм. Пожелавам си като отбор да се стабилизираме, да имаме по-малко такива моменти след последните две загуби. Най-важното е да печелим мачове и да се класираме и се надяваме да го направим с доминация", коментира още треньорът на Бундестима.

