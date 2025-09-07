Бундестима се сети, че трябва и да играе мачове

Г ермания се сети, че играе мачове за Мондиал 2026 чак през втората част срещу Северна Ирландия и записа първи успех с 3:1 у дома след шокиращата загуба от Словакия в четвъртък. Бундестима отново бе слаб, но само през първото полувреме. Въпреки това Серж Гнабри откри рано, но гостите изравни чрез Прайс. През втората част хората на Юлиан Нагелсман реализира чрез Амири и Вирц.

Така Германия записва първи три точки в групата. В другия мач Словакия би драматично Люксембург като гост с 1:0.

В третата група тази вечер Белгия размаза с 6:0 Казахстан у дома, а Полша удари с 3:1 у дома Финландия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX