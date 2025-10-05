Мъри Стоилов се институционализира в Гьозтепе с всеки следващ мач.

Г ьозтепе на Станимир Стоилов победи с 1:0 у дома многомилионната селекция на Истанбул Башакшехир. Срещата беше от 8-ия кръг на турската Суперлига. Единствения гол в мача вкара Хуан в 43-ата минута с удар почти от центъра. Преди това бразилецът пропусна дузпа в 26-ата.

С успеха "жълто-червените" на бившия треньор на Левски събраха 16 точки, като излязоха на трето място във временното класиране.

Гьозтепе продължава да няма загуба от началото на сезона, като е вкарал 11 гола и е допуснал едва 2.

Това беше пети мач за измирския клуб, в който не допуска загуба от истанбулски съперник, като няма и получен гол. Истанбул Башакшехир, отстранил Черно море в Лигата на конференциите през лятото с общ резултат 5:0 и със спонсор, пряко свързван с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, е 13-и с шест точки.