Н ападателят на Борусия Дортмунд и национал на Германия Карим Адейеми ще трябва да плати солидна глоба. Причината – незаконно притежание на оръжия.

Според „Билд“ Адейеми е глобен с 450 000 евро, след като властите са намерили бокс и електрошокова палка при проверка през лятото на 2024 г. Тогава Адейеми е спрян от полицията заедно с приятелката си.

Пред „Билд“ прокурорът Михаел Бурггреф потвърди, че става въпрос за 23-годишен професионален футболист.

Самият играч не е коментирал случая, но адвокатът му обясни, че обвиненията са свързани с „Мистериозна кутия“, поръчана по ТикТок.