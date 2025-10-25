Л ийдс победи Уест Хем с 2:1 в първи мач от 9-ия кръг от Висшата лига. Брендън Арънсън откри още в третата минута на стадион "Елън Роуд", а Джо Родън удвои в 15-ата след асистенция на Шон Лонгстаф. Илия Груев влезе в игра за домакините в 72-ата минута, заменяйки Ао Танака. Това бе първи негов двубой от 20 септември, когато йоркшърци за последно записаха успех - 3:1 над Уулвърхемптън. В следващите 4 срещи националът ни оставаше на резервната скамейка без да запише и минута на терена, а това се отрази и на резултатите на отбора - 3 загуби и едно реми.

Усилията на "чуковете" стигнаха само до почетно попадение, вкара го Матеуш Фернандеш в 90-ата минута след центриране на Джаръд Боуен. Лийдс вече е 13-и с 11 точки. Уест Хем е само с 4.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX