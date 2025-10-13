К або Верде официално стана третият дебютант на Мондиала догодина след Йордания и Узбекистан. Тимът от малката островна африканска държава се класира на историческото си първо световно първенство, след като спечели убедително с 3:0 домакинството си на Есватини и стана недостижим на върха в групата си, изпреварвайки Камерун.

В триумфа за тима, известен с прозвището си „сините акули“, участваха добре познати за българските фенове лица като халфът на Лудогорец Дерой Дуарте и миналият през Левски Гари Родригес, които се появиха в игра като резерви. На пейката пък остана вратарят на Монтана Марсио Роса.

Tака с население малко над 500 000 души, Кабо Верде става втората най-малка по население държава в историята, която ще участва на Световно първенство - след Исландия в Русия през 2018 г., както и най-малката по територия със своите само 4000 квадратни километра, като досега това бе Тринидад и Тобаго, който игра на Мондиа 2006 в Германия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX