Храбреците от Санкт Паули не се предадоха срещу Дортмунд дори при 2 гола пасив 5 мин. преди края

Б орусия Дортмунд изпусна преднина от два гола в последните пет минути и завърши наравно 3:3 като гост на Санкт Паули в среща от първия кръг на Бундеслигата на Германия.

"Жълто-черните" имаха контрол над мача през първите 85 минути, но червен картон на младия бранител Филипо Мане едва не им коства загуба.

Серу Гираси даде преднина на Борусия в 34-тата минута, а пет по-късно гвинейският нападател пропусна дузпа, с която можеше да даде аванс от два гола на дортмундци още преди почивката.

В 50-ата минута домакините от Санкт Паули изравниха чрез Андреас Хунтонджи, но в средата на втората част Валдемар Антон възстанови преднината на Борусия. В 74-тата минута Юлиан Бранд също се разписа, с което направи резултата 3:1.

Така се стигна до 85-ата минута, в която Мане фаулира Абдули Сисе в наказателното поле. Това донесе дузпа за Санкт Паули и изгонване от игра на Мане, който остави Борусия с намален състав на терена.

Даниел Синани бе точен от 11-те метра, за да върне надеждите на хамбургския тим, а подемът на домакините доведе до гол и в 89-ата минута, чийто автор стана Ерик Смит.

В даденото от главния съдия продължение от 10 минути гол не падна и така мачът завърши без победител.

Германия, Първа Бундеслига, първи кръг, събота:

Байер Леверкузен - Хофенхайм 1:2

Фрайбург - Аугсбург 1:3

Хайденхайм - Волфсбург 1:3

Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 4:1

Унион Берлин - Щутгарт 2:1

Санкт Паули - Борусия Дортмунд 3:3

в неделя: Майнц 05 - Кьолн, Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ;

от петък: Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:0

Източник: БТА