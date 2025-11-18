О тборът на Турция бе много близо до това да поднесе истинска сензация при визитата си на Испания в европейска квалификация за Мондиал 2026.
Тимът на Винченцо Монтела успя да направи пълен обрат на резултата срещу европейския шампион, който в крайна сметка обаче се добра до равенство 2:2 и предотврати първа историческа загуба у дома в квалификация.
Дани Олмо откри за домакините, но след попадения на Дениз Гюл и Йосджан, Турция стигна до обрата. Точката за „Ла Фурия“ осигури Микел Оярсабал с точно попадение в 62-ата минута.
Двубоят стартира по отличен начин за домакините. Испания успя да открие резултата още в 4-ата минута, когато Дани Олмо се възползва от много добро подаване от Марк Кукурея отляво. Звездата на Барселона овладя майсторски и успя да се освободи от бранител на гостите преди да насочи топката в мрежата за 1:0.
Домакините изцяло взеха инициативата след попадението и положенията пред турския страж започнаха да се редят едно след друго. В рамките на една минута, Дани Олмо имаше два отлични шанса да увеличи преднината на Испания, но и в двата случая бе разколебан от Алтай Байъндър.
Турция дочака своя момент малко преди почивката. Гостите изравниха с първия си точен удар в мача, който дойде в 42-ата минута. Дениз Гюл се разписа от близка дистанция след сериозно неразбирателство в отбраната на домакините след разиграване от корнер. Това бе първият гол, който тимът на Испания допуска в квалификационната кампания за световните финали догодина.
Втората част започна с много добро положение, което обаче бе пропиляно от Ирфан Каведжъ, чийто удар с левия крак попадна право в ръцете на Унай Симон.
Това осигури визата на Испания за финалите на Мондиал 2026. Освен тях още Швейцария, Шотландия, Австрия и Белгия стигнаха финалите.
Всички резултати от тази вечер:
Австрия - Босна 1:1
Беларус - Гърция 0:0
Белгия - Лихтенщайн 7:0
Косово - Швейцария 1:1
Румъния - Сан Марино 7:1
Уелс - Северна Македония 7:1
Швеция - Словения 1:1
Шотландия - Дания 4:2.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE