С лед 11 години пауза български футболист отново игра във Висшата лига! Националът Илия Груев дебютира за Лийдс в елита на Англия при успеха на йоркширци над Евертън с 1:0 в първия кръг на шампионата.

Той се появи в 78-ата минута на срещата при резултат 0:0, заменяйки капитана на тима Итън Ампаду. Първия си мач с екипа на Евертън пък записа звездната покупка на „карамелите” Джак Грийлиш.

Единственото попадение в двубоя бе дело на Лукас Нмеча, който се разписа от дузпа.

Последният българин, който бе играл във Висшата лига преди Груев, е Александър Тонев в Астън Вила през април 2014.

В началните минути на двубоя Лийдс бе отборът, който владееше повече топката и организираше по-опасните атаки.

Жоел Пиру имаше добър шанс в петата минута, но стреля право в Джордан Пикфорд.

Последваха блокирани удари на Итън Ампаду и Пиру. В 37-ата минута Паскал Страйк стреля с глава, но и неговият изстрел бе блокиран.

В края на първата част Уилфред Ньонто стреля малко над вратата на Пикфорд.

В 55-ата минута Ньонто имаше нов добър шанс, но прати топката на сантиметри встрани от целта.

Лукаш Пери направи добро спасяване в 76-ата минута след изстрел на Карлос Алкарас.

Развръзката в срещата дойде в последните минути на мача.

В 82-ата минута домакините получиха правото да изпълнят дузпа, след като Джеймс Тарковски игра с ръка в наказателното поле. Решението на Крис Кавана се забави, но в крайна сметка той посочи бялата точка.Тарковски игра непозволено след далечен шут на Антон Щах. Кавана прегледа ситуацията с ВАР и потвърди решението си.

Зад топката застана резервата Лукас Нмеча, който стреля точно и осигури успеха за йоркшърци, които се завърнаха в английския елит след двугодишно отсъствие.