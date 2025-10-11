И лия Груев официално стана помощник-треньор в германския Фортуна Дюселдорф. 55-годишният специалист влиза в щаба на новия треньор на отбора Маркус Анфанг. Груев преминава в клуба от Втора Бундеслига от третодивизионния Инголщат, където работеше до момента. Заедно с него част от екипа на Анфанг става и Флориан Юнге.

Илия Груев работеше в Инголщат от лятото на 2024 година, където беше помощник на Сабрина Витман. Преди това той е заемал същата позиция в Арминия Билефелд, Дуисбург, Вердер Бремен и Кайзерслаутерн. Специалистът е бил треньор на "зебрите" в продължение на три години - от 2015 до 2018. Груев има и международен опит като бивш помощник-треньор на българския национален отбор и Хайдук Сплит.

"Наистина очаквам с нетърпение новата си роля във Фортуна Дюселдорф. Клубът е символ на страст, традиция и ясни спортни амбиции. Искам да върша своята част от работата на екипа на Маркус Анфанг, за да помогна да постигнем целите си този сезон. Разговорите с ръководството бяха много открити и уважителни от самото начало. Усеща се, че тук се следва ясен план и че всички в клуба работят заедно с това убеждение. Това споделено разбирателство ме убеди да приема предложението. Благодаря и на ръководството на Инголщат, което направи трансфера ми възможен през настоящия сезон", каза Илия Груев пред официалния сайт на новия си клуб.

Фортуна Дюселдорф заема 13-о място във временното класиране на Втора Бундеслига с 10 точки. Отборът изостава с девет от лидера Елферсберг.

Клубът е един от традиционните в Германия. За последно Фортуна беше в елита на страната преди шест години.