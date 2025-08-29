Н ационалният селекционер на Испания - Луис де ла Фуенте, обяви състава за квалификациите с България и Турция за световното първенство по футбол през 2026 г. Европейският шампион започва кампанията си с гостуване на България на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в София, а три дни по-късно излиза срещу Турция.
Очаквано, с най- много играчи е Барселона. Седем играчи на каталунците са в разширения състав - Ламин Ямал, Педри, Гави, Дани Олмо, Пау Кубарси, Феран Торес и Фермин Лопес. Реал Мадрид има двама представители - Дани Карвахал и Дийн Хуйсен, а Атлетико Билбао е с трима - Унай Симон, Дани Вивиан и Нико Уилямс.
Ето състава на Испания:
Вратари - Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад);
Защитници - Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норманд (Атлетико Мадрид), Дийн Хуйсен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алекс Грималдо (Байер Леверкузен);
Полузащитници - Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона);
Нападатели - Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Ламин Ямал (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо).