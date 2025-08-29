Н ационалният селекционер на Испания - Луис де ла Фуенте, обяви състава за квалификациите с България и Турция за световното първенство по футбол през 2026 г. Европейският шампион започва кампанията си с гостуване на България на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в София, а три дни по-късно излиза срещу Турция. 

Очаквано, с най- много играчи е Барселона. Седем играчи на каталунците са в разширения състав - Ламин Ямал, Педри, Гави, Дани Олмо, Пау Кубарси, Феран Торес и Фермин Лопес. Реал Мадрид има двама представители - Дани Карвахал и Дийн Хуйсен, а Атлетико Билбао е с трима - Унай Симон, Дани Вивиан и Нико Уилямс.

Ето състава на Испания:

Вратари - Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад);

Защитници - Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норманд (Атлетико Мадрид), Дийн Хуйсен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алекс Грималдо (Байер Леверкузен);

Полузащитници - Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона);

Нападатели - Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Ламин Ямал (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо).

Испания световни квалификации национален отбор по футбол Мондиал 2026