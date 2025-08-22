У трехт победи Жрински Мостар с 2:0 като гост в първи плейофен двубой в Лига Европа. Главен съдия на двубоя бе Георги Кабаков, който показа дузпа и червен картон.

В 21-ата минута удар на Давид Мин в долния десен ъгъл бе спасен от Горан Карачич. Осем минути след това Жрински отговори с точен изстрел на Дуйе Дуймович.

Девет минути преди края на първата част Петър Мамич игра с ръка в наказателното поле. Георги Кабаков първоначално не отсъди дузпа, но след намесата на ВАР-арбитъра Драгомир Драганов се стигна до 11-метров наказателен удар, който Мин отбеляза.

Второто попадения за Утрехт дойде в 85-ата минута, когато се разписа Виктор Йенсен.

В добавеното време на мача Петър Мамич бе изгонен, след като получи втори жълт картон.

Шведският Хекен пък разгроми със 7:2 румънския ЧФР Клуж и на практика си осигури участие в основната фаза на турнира. Срещата се игра на стадион "Бравида Арена" в Гьотеборг.

Скандинавците решиха спора още през първото полувреме, когато Симон Густафсон вкара два гола, а Силас Андерсон и Адриан Сванбек се разписаха по веднъж. Меритон Кореница отбеляза почетното попадение за румънците малко преди да почивката.

В началото на втората част двата тима си размениха по гол. Исак Брусберг направи 5:1 за Хекен, а Андрей Кордеа намали аванса на домакините. До края Хекен прониза още на два пъти вратата на съперника чрез резервата Джон Пол Дембе.

Абърдийн на Димитър Митов завърши наравно 2:2 с ФКСБ на "Питодри" в първи мач от плейофите на Лига Европа. Българският страж бе титуляр за своя отбор, като нямаше какво да направи при двата гола на румънците. "Червените" изоставаха с 0:2, но успяха да се доберат до хикса. Реваншът е в Румъния на 28-и август.

Останали резултати в Лига Европа: