Ф утболната обсерватория на CIES публикува нова класация на 100-те играчи, за които се очаква да получат най-високи възнаграждения според техния статистически модел. Той отчита ключови фактори като изиграни минути, нивото на състезанията, в които футболистите участват, честотата на титулярни участия и ролята им в отбора.

На върха на списъка е Килиан Мбапе с прогнозна брутна годишна заплата от 22,8 милиона евро (само фиксираната част). Любопитното е, че тази сума е с около 40% по-ниска от реалното му възнаграждение в Реал Мадрид. Причината е, че „кралският клуб“ не плати трансферна такса при привличането му през лятото на 2024 година, а също така играе роля и т.нар. „ефект на суперзвездата“, който позволява на най-популярните футболисти да печелят допълнително извън спортните си постижения.

В челната тройка попадат още Мохамед Салах от Ливърпул с прогнозни 17,9 милиона евро и Джуд Белингам от Реал Мадрид със 17,5 милиона евро.

ТОП 10 НА ИГРАЧИТЕ С НАЙ-ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ

1.Килиан Мбапе (Реал М) - 22.8 млн. евро

2.Мохамед Салах (Ливърпул) - 17.9 млн. евро

3. Джуд Белингам (Реал М) - 17.5 млн. евро

4. Жоао Невеш (ПСЖ) - 17.3 млн. евро

5. Доминик Собослай (Ливърпул) - 17.1 млн. евро

6 Усман Дембеле (ПСЖ) - 16.9 млн. евро

7. Хулиан Алварес (Атлетико) - 16.9 млн. евро

8. Лаутаро Мартинес (Интер) - 16.7 млн. евро

9. Ламин Ямал (Барселона) - 16.7 млн. евро

10. Винисиус (Реал М) - 16.2 млн. евро