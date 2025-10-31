Б елгийският полузащитник на Наполи - Кевин Де Бройне, може да пропусне Световното първенство през 2026-а година в САЩ и Канада, твърди английският The Sun. Причината е скъсване на мускул в дясното бедро, което поставя под съмнение не само участието му на Мондиала, но и остатъка от настоящия сезон.

Капитанът на неаполитанците наскоро претърпя успешна операция в Белгия и вече е започнал възстановителен процес. Според първоначалните прогнози, цитирани от Gazzetta dello Sport, очакваше се Де Бройне да се завърне на терена около февруари 2026-а година. Това би значело, че той ще има няколко месеца, за да влезе в оптимална форма преди началото на световните финали през лятото.

Ситуацията обаче остава несигурна и окончателната преценка ще зависи от това как ще протече рехабилитацията. Ако възстановяването се забави, рискът полузащитникът да пропусне целия сезон и Мондиала става реален.

Междувременно белгийският национален отбор е на отлична позиция за класиране. След шест мача в квалификационната Група „J“ тимът има 14 точки и води в подреждането. Остава да изиграе още два двубоя до края на фазата, като още първият от тях, срещу Казахстан на 15 ноември, може да гарантира мястото на Белгия на Световното първенство.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX