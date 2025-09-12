С добрите си изяви в европейските клубни турнири Левски направи лъвски скок в ранглистата на Международната федерация по футболна история и статистика - IFFHS.

Преди 2 месеца “сините” заемаха 413-о място, но след достигането на плейофа в Лигата на конференциите се изкачват с цели 153 позиции и в момента са 260-и с 87,75 точки, уточнява „24 часа”.

По този начин Левски изпревари вечния враг ЦСКА. “Червените”, въпреки че не играха никъде през лятото след тотално проваления минал сезон, също прогресират. Те се придвижват напред с 19 места и имат 76,25 точки, като заемат 320 място в подреждането.

Отделно, Левски е само на 0,25 точки от водения от бившия си треньор Станимир Стоилов турски Гьозтепе, който е 255-и. Същият брой точки като „сините” има швейцарският Йънг Бойс. Хората на Мъри пък са равни с Архентинос Хуниорс (Аржентина), КС Константин (Алжир), Санта Клара (Португалия) и Легия (Варшава, Полша).

Очаквано - най-предно класираният роден тим е Лудогорец. 14-кратните шампиони на България делят 86-ата позиция с аржентинския Уракан с по 170 точки.

Със силните си изяви и достигането на мач за директно влизане в турнир на УЕФА Арда също бележи голям скок прогресира в класацията. Тимът на Александър Тунчев заема 353-ото място със 70,5 точки, колкото има и парагвайският Спортиво Амелиано.

Последният ни тим сред първите 500 в света е Черно море, който е 475-и. На тази позиция са още китайският Ронгчен и сенегалският Джарааф - с по 57,5 т.

На върха на класирането е победителят в Шампионската лига Пари Сен Жермен (543 т.), следван от Реал Мадрид (494).

Челси е трети, а Топ 5 допълват Интер и Барселона.