Н ай-добрият италиански съдия за 2024 година Симоне Соца беше изпратен от Съдийската комисия на УЕФА да ръководи първата световна квалификация в група "Е" между България и Испания, която ще се играе на 4-и септември (четвъртък) на националния стадион "Васил Левски" в София. Срещата започва в 21:45 часа, а другите два отбора в групата са Грузия и Турция.

Негови помощници ще бъдат също италианци. Край страничните линии с флагове за засадите ще следят Даниеле Биндони и Джовани Бачини, а четвърти съдия е Матео Маркети. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговаря Алеандро ди Паоло, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Джанлука Аурелиано. За съдийски наблюдател е назначен Владо Свилокос от Хърватия, а дежурен делегат на УЕФА е Нийл Мороу от Северна Ирландия.

Соца е на 38 години, от Милано и едва от 2023-а година е международен арбитър. Сезон 2023/24 обаче е много силен за него и през 2024-а получава наградата "Джовани Мауро", която се връчва на най-добрия арбитър на Апенините. Извън футбола работи като служител в администрацията.

Съдията е отлично познат на българската публика, защото ръководи срещата-реванш от третия квалификационен кръг през сезон 2024/25 между Лудогорец и Карабах (Азербайджан), която завърши 2:7 след продължения в Разград. Това всъщност е и единствената му среща до момента с българския футбол.

Но пък прави впечатление, че не е никак пестелив на картони. През кампанията 2023/24 в 29 мача във всички турнири показва 128 жълти картона, 7 червени (само един път отстранява играч с втори жълт), като е дал и 15 дузпи. През предходната година 2024/25 статистиката му е доста по-стряскаща: 28 мача, в които е показал 163 жълти картона, 4 червени и е дал 21 дузпи.

След първоначалната си кариера на футболист, той решава да се оттегли от този път на 17-годишна възраст и през 2004-а година завършва курса за арбитри в секцията на Сереньо. Осем години ръководи юношески и аматьорски мачове, за да бъде промотиран през 2012-а година в четвъртото ниво Серия D. През 2020-а година влиза в Серия А, а три сезона по-късно вече получава значка на ФИФА и започва да получава и международни мачове.

След като няколко пъти преди това е бил четвърти или ВАР-съдия, през 2023-а година дебютира като ръководещ на квалификациите за Евро 2024 между Испания и Кипър, завършил 6:0, пише БТА.