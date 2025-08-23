М ениджърът на Лийдс Даниел Фарке засипа с похвали Илия Груев преди втория мач на тима във Висшата лига този сезон – гостуването на Арсенал. Българският национал влезе като резерва в първия двубой от сезона срещу Евертън.

„Илия Груев е един от ключовите играчи в нашия състав. Той никога не е разочаровал, откакто го привлякохме. Не е попълнение, което да е под светлината на прожекторите, но е ключов играч за нас. Беше такъв миналия сезон, сега също. Той се доказа в подготовката. Беше едно от най-тежките решения да го оставя резерва в първия мач, защото той заслужаваше да е титуляр. Ако погледнете подготовката, няма мач, в който той да не се е представил добре. Не е сбъркал нищо и е винаги на линия, работи много“, каза Фарке пред „Йоркшир Поуст“.

Той заяви, че Груев може и да не влиза във фентъзи отборите на феновете, но това не значи, че не дава много.

„Като треньор винаги си благословен да имаш такъв играч като Илия. За мен никога не е имало съмнение, че той ще е с ключова роля за нас във Висшата лига. Може би няма да е във всеки фентъзи отбор на привържениците, но Висшата лига е реалността, не е фентъзи футбол. В реалността Илия Груев винаги е важен“, допълни Фарке.