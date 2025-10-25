Ш ампионът на Италия Наполи победи с 3:1 Интер в дербито от осми кръг на Серия А, след което няма да бъде подмината и темата със съдиите. Главният Маурицио Мариани отсъди доста спорна дузпа за партенопеите през първата част, която Кевин Де Бройне реализира, и впоследствие разтегна. Скот Мактоминей и Франк Ангиса отбелязаха другите два гола за южняците, водени от Антонио Конте. Дузпа имаше и за „нерадзурите“ на Кристиан Киву – Хакан Чалханоглу я реализира, но миланският колос си тръгна с празни ръце от Неапол.
Наполи си върна върха в калчото, измествайки Милан със своите 18 точки срещу 17 за „росонерите“. Интер засега е трети с 15 т.
