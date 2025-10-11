Н орвегия направи още една крачка към класиране на световното първенство през 2026, след като отнесе с 5:0 Израел в мач от група I на квалификациите.

Звездата на домакините Ерлинг Халанд вкара хеттрик за успеха, макар че в началото пропусна дузпа два пъти. Гостите си вкараха и два автогола.

Двубоят започна лошо за Халанд. Той пропусна дузпа в 6-ата минута, но съдията му даде шанс да я изпълни отново. Халанд се провали и при втория опит. Норвегия поведе в 18-ата минута след автогол на Анан Халаили. Халанд вкара за 2:0 в 27-ата минута, а минута по-късно защитникът на Лудогорец Идан Нахмиас си отбеляза автогол, след като вратарят на Израел Даниел Перетц прати топката в него, а след рикошет тя влезе във вратата..

След почивката Халанд се разписа още два пъти и оформи хеттрика си.

Норвегия е с пълен актив от 18 точки след 6 мача. Тимът води с 9 точки пред втория Италия, който по-късно днес гостува на Естония. Израел е на трето място също с 9.