Е дно уж обичайно явление даде повод за дебати в Испания в началото на септември, когато Реал победи с 2:1 Майорка.

В 66-ата минута беше направена смяна, а феновете започнаха да скандират името на играча, който трябваше да напусне терена. Беше се представил отлично и заслужаваше да обере овациите. Но когато от трибуните се чу „Франко, Франко“, беше ясно, че за това дълго ще се говори. Нищо, че новият футболист, дошъл за 63,2 милиона евро от Ривър Плейт, се казва именно така – Франко Мастантуоно.

Какво общо

И всичко това, защото всяко споменаване на името навява мисли за за Франсиско Франко – генерала сред лидерите на военния преврат, който дава начало на гражданската война в Испания през 1936 г. Същият, който управлява страната като диктатор от 1939-а до смъртта си през 1975-а.

Две от основните спортни медии в Каталуния - „Мундо Депортиво“ и „Спорт“, не пропуснаха да публикуват материали, с които разпалиха страстите на своите читатели, предимно фенове на Барселона. Темата беше засегната и в телевизионното предаване El Chiringuito de Jugones, ориентирано към Реал. Водещият Хосеп Педрерол откри програмата онази вечер с думите: „Бернабеу има нов герой – Франко“.

По време на шоуто той каза още: „Да, дебатите започнаха, но аз нямам намерение да отхвърлям нечие име заради нещо, което се случваше в Испания в продължение на 40 години. Родителите са нарекли това момче Франко. Защо да не се обръщаме към него с Франко, ако се казва Франко? Какво общо има този аржентинец с нашия диктатор? А освен това Мастантуоно е далеч по-трудно за скандиране. На кого му пука?“.

Забрана

Други, известни с пристрастията си към Реал, предпочетоха да не привличат внимание и да не влизат в излишни противоречия. Популярният фенски сайт La Galerna публикува статия, описваща клуба като такъв, който „от основаването си избягва политиката като чума“ и предлага на привържениците да скандират „Мастан, Мастан“. Така щели да се заобиколят клеветите на завистниците.

В коментарите към публикацията се завихри дискусия, в която преобладава мнението, че феновете имат право да наричат играчите както си искат и изобщо не трябва да ги интересува кой какво мисли и казва.

Каталунският „Спорт“ обаче не спря да нищи проблеми и дори съобщи, че някои фенове на Реал направили неуспешен опит да си купят онлайн екип на аржентинеца с №30 и името „Франко“ на гърба. Всеки, пробвал нещо подобно, получавал следното съобщение: „Извиняваме се, но това име не е налично за персонализиране“.

Имената на други диктатори от XX век, сред които Хитлер, Сталин, Мао и Мусолини, също са забранени. Електронният магазин на Реал не позволява и клубни фланелки с играчи, свързани с Барселона, сред които Меси, Кройф, Левандовски и Рашфорд.

Целият този дебат е може би малко преувеличен, тъй като на фланелката на самия играч е изписана фамилията му – Mastantuono, както беше и в Ривър Плейт, а и в националния отбор на Аржентина. Въпреки това темата беше подхваната и на страниците на ляво ориентирания испански вестник „Ел Паис“. И по-точно в колонката, списвана от бившия играч, треньор и спортен директор на мадридския клуб Хорхе Валдано.

„Франко, Франко, Франко“ отприщи тема, достойна за антропологичен анализ“, написа 69-годишният аржентинец, който отлично познава и разбира мястото на клуба в испанската футболна култура и история. „Ако скандирането беше опит за шега, то тя беше добре подбрана. Няма по-добър екзорсизъм от хумора. Ако някой изрича името сериозно и с особена страст, тъй като за него то е носталгия по една идеология, то ние ние сме изправени пред непозната досега вид глупост. Такава, която засилва аргументите на съперничещото племе“.

Власти

Коментарът също така припомня как немалко хора в Барселона преди време сочеха Реал като „клуб на режима“ и твърди, че това разбиране е грешно, тъй като има испански отбори, получили далеч по-голяма подкрепа по време на диктатурата на Франко.

За последно идеята за Реал и властта беше подета от президента на Барселона Жоан Лапорта през 2023-а.

„Назад в историята Реал редовно е бил толериран от реферите. Те бяха близо до политическите, икономическите и спортните власти в продължение на 70 години“, заяви Лапорта по време на пресконференция, свикана с цел да обясни плащанията в размер на 7 милиона евро в периода 2001-2018 от Барселона към компании, притежавани от бившия вицепрезидент на Испанската съдийска комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра.

От „Камп Ноу“ настояваха, че въпросните преводи са изцяло за легитимни услуги, тъй като компаниите предоставяли на каталунския клуб доклади и информация за съдийството. Според прокурорите обаче от Барселона са купували услуги от длъжностни лица на мачовете с идеята да се влияе върху резултатите. Нещо, което клубът категорично отрича.

От Мадрид реагираха светкавично и в отговор на обвиненията на Лапорта наредиха на служителите в телевизионната си секция да подготвят и публикуват видео, което показва как Франко се среща с ръководители на Барса. Кадрите завършват с думите на бившия президент на Реал Сантяго Бернабеу: „Чуя ли Реал да бъде описват като отбор на режима, ми иде на напсувам бащата на този, който го твърди“.

Усмивка

Скандиранията „Негрейра, Негрейра“ неизменно започват на „Бернабеу“, сметнат ли феновете, че Реал е ощетен от съдията. Същите, заедно с „Федерацията е корумпирана“, бяха подхванати и във въпросния мач с Майорка, в който три гола на „белия балет“ бяха отменени след намесата на ВАР.

А относно „Франко“ беше попитан и самият Мастантуоно, който обаче отказа коментар. Треньорът Шаби Алонсо също не отговори на въпроса дали е разяснил на младия аржентинец какви противоречия повдига името му. „Предпочитам да се фокусирам върху поведението на играча, а Франко тренира много добре, вписа се бързо сред съотборниците си“, заяви бившият испански национал Алонсо. „Видя ли го да се усмихва, значи нямам повод за притеснения“, допълни специалистът.

The Athletics